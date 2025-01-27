Клычков отметил наградой замглавы развивающего департамента

Владимира Часовских удостоили знака отличия «За заслуги перед Орловской областью».

Вручение состоялось сегодня перед еженедельным совещанием в областной администрации. Соответствующим знаком отличия второй степени наградили заместителя руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области Владимира Часовских.

Как пояснил Андрей Клычков, недавно Часовских отметил юбилей.

«Владимир Ильич всю свою жизнь отдал армии, служил. Он внёс большой вклад в развитие Орловской области», – высказался губернатор.

ИА «Орелград»