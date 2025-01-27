Глава центра «Метео» пообещал орловцам до плюс семи

Эта неделя может принести Орловской области новые температурные рекорды.

Руководитель столичного Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об этом в интервью телеканалу «Мир».

Синоптик считает, что необычно тёплая погода будет держаться во всём ЦФО всю неделю. «Даже в ночные часы температура будет положительной. А дневные температуры во всей средней полосе России будут от + 3 до + 7 градусов… В Брянске, Орле, Воронеже до + 7 градусов», – указал Шувалов.

Также синоптик ожидает сотни новых суточных температурных рекордов. При этом каких-либо существенных осадков в регионах ЦФО не прогнозируется.

«Осадки если и будут, то совсем небольшие. Все фронтальные разделы, которые несут значительные осадки, проходят по северу… А в ЦФО совсем слабые осадки в виде дождей возможны только в среду и четверг», — пояснил глава центра «Метео».

Также в регионах округа не ждут скачков давления и сильного ветра. Порывы скоростью до 12 метров в секунду возможны только в четверг. Однако погода будет стабильно пасмурной.

ИА «Орелград»