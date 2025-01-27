«Орелград» обстрелял коллег

27.1.2025 | 13:15 Новости, Общество

Исполняющая обязанности главного редактора Светлана Числова победила в турнире Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Орловское Управление ведомства проводит его не первый год. В рамках этих соревнований орловские журналисты состязаются в стрельбе на меткость. В этом году турнир «Открытая Росгвардия» приурочили к 30-летию образования подразделений войск правопорядка, которые занимаются взаимодействием со СМИ.

Мероприятие проходило в одном из стрелковых клубов города Орла.

Среди женской части участников турнира наиболее метким стрелком оказалась исполняющая обязанности главного редактора ИА «Орелград» Светлана Числова. Она трижды поразила центр мишени точными выстрелами.

Награды и подарки победителям вручил заместитель начальника регионального Управления Росгвардии – подполковник Владимир Михалев.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

ИА «Орелград»


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