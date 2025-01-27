В Орле закрылся Фермерский бульвар

27.1.2025 | 10:39 Новости, Экономика

Его позиционировали как место для реализации продукции орловских сельхозпроизводителей.

Фото: vk.com/vechor2013 / Екатерина Глазкова

Площадку открыли в ТЦ «Модус» в июне 2023-го года. Это сделали силами самого торгового центра. На момент открытия для желающих реализовать свою сельхозпродукцию сформировали 14 мест.

Как сообщила в соцсетях орловская журналистка Екатерина Глазкова, на данный момент Фермерский бульвар уже не работает.

«Не прошёл испытание временем… Очень быстро и тихо закрылся… То ли фермеров не хватило, то ли условия для фермеров были неподходящие», – написала орловчанка.

Отметим, что интернет-отзывы, датированные минувшим годом, раскрывают работу площадки не только с лучшей стороны.

«Делать там нечего! Очень маленький выбор продукции, цены космические! Рекламы много, а толку мало!» – написала одна из пользовательниц на сайте 2gis.ru. При этом другая отметила высокое качество продукции. Третий пользователь пожаловался на сомнительные пельмени, приобретённые на Фермерском бульваре (к слову, выпущенные не какой-то из орловских компаний, а белорусским «Слуцким мясокомбинатом».

2gis.ru

ИА «Орелград»


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