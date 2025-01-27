На Орловщине мигранты вдвое снизили криминальную активность

Региональное Управление МВД рассказало о надзоре за иностранцами.

Начальник Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков на расширенном заседании коллегии озвучил итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел региона за прошедший год. Одной из приоритетных задач он назвал контроль за миграционными процессами в регионе. На постоянном контроле в прошлом году находились и вопросы организации работы с лидерами наиболее крупных этнических общин и землячеств. Цель такого взаимодействия заключается в «получении упреждающей информации о преступлениях и правонарушениях экстремистского характера.

В результате принятых мер уровень напряженности межнациональных отношений в Орловской области оценивается как низкий, конфликтов на данной почве не допущено. Криминальная активность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Орловской области снизилась почти в 2 раза: в 2024 году они совершили 47 преступлений, что составляет около 1,5 процента от общего количества расследованных в регионе преступлений.

В рамках исполнения контрольно-надзорных функций по соблюдению миграционного законодательства в прошлом году в регионе было проведено более 560 мероприятий. В частности, проведены два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» и оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Регион-магистраль». Сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД проверки проводились на объектах строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства, а также в местах компактного проживания иностранных граждан.

В ходе таких рейдов за год выявлено 1693 административных правонарушения, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. В целом к ответственности привлечено 55 граждан, уклонявшихся от исполнения административного наказания. В деятельности принимающей стороны – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за 2024 год выявлено 355 нарушений в сфере миграции.

ИА «Орелград»