Земельные торги в Орле провели с нарушениями

Орловское УФАС вынесло решение по делу в отношении чиновников мэрии.

Комиссия Орловского УФАС России признала обоснованной жалобу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Центр-Инвест» на действия администрации города Орла в лице управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ). Мэрии выдано обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации аукциона. Также решено передать материалы дела должностному лицу Управления ФАС для рассмотрения в установленном порядке вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, ранее управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла организовало электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на улице Раздольной. Из жалобы вышеуказанной компании следовало, что при организации аукциона допущены нарушения действующего законодательства. Так, по мнению жалобщика, в проекте договора аренды неправомерно установлен запрет на передачу земельного участка в субаренду.

Кроме того, заявитель сослался на отсутствие технической возможности подключения к сетям централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, что, по его мнению, делает использование земельного участка по целевому назначению невозможным. Указано в жалобе было и на то, что «в составе извещения о проведении аукциона отсутствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка, а также не указана информация об ограничениях прав на земельный участок».

Организатор торгов претензии не признал, заявив, что доводы жалобы являются несостоятельными. Дело рассматривала специально созданная антимонопольная комиссия. Она детально изучила каждую претензию и одну из них признала обоснованной: условие о запрете передачи участка в субаренду не соответствует нормам и требованиям действующего законодательства. Администрации города Орла в лице УМИЗ антимонопольщики предписали отменить протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, внести изменения в конкурсную документацию и провести торги заново.

ИА «Орелград»