На Орловщине сборы страховых взносов выросли на четверть

Итоги работы в 2024 году озвучили орловские налоговики.

В 2024 году на территории Орловской области собрано более 33,6 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с 2023 годом объем платежей увеличился на 25,2 процента, или на 6,8 миллиарда рублей. Такие данные привело региональное Управление ФНС России. Напомним, уже несколько лет именно налоговая служба выступает главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Что касается бюджетной системы, то и здесь показатели заметно выросли. Так, по данным Управления ФНС, в минувшем году в регионе в консолидированный бюджет Российской Федерации в целом удалось собрать свыше 60,7 миллиарда рублей налогов. По сравнению с 2023 годом объем таких платежей увеличился на 15,1 процента, или на 8 миллиарда рублей.

«При этом поступления в федеральный бюджет составили более 16,7 миллиарда рублей, что на 18,9 процента, или на 2,7 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году, – добавили в пресс-службе регионального УФНС. – В территориальный бюджет мобилизовано более 44 миллиардов рублей, с превышением на 13,8 процента, или на 5,3 миллиарда рублей, поступлений 2023 года».

К слову, расходы консолидированного бюджета Орловской области за 2023 год составили 67,9 миллиарда рублей, или 111,1 процента. В 2024 году расходы консолидированного бюджета, по предварительным оценкам, составили около 72,9 миллиарда рублей, что примерно на 7,4 процента к предыдущему году. Правительство региона прогнозирует, что в 2030 году рост расходов консолидированного бюджета Орловской области составит 17,8 процента относительно уровня 2023 года, а сами расходы составят 76,8-79,9 миллиарда рублей. Ежегодно они будут расти и к 2042 году, предположительно, достигнут отметки 99,4 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»