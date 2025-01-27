В Орле на родительском собрании выступил прокурор

Орловский транспортный прокурор прочитал лекцию в гимназии.

Орловский транспортный прокурор Матвей Степанов выступил перед родителями учащихся гимназии №19 города Орла. Он прочитал лекцию на тему об административной и уголовной ответственности за публичные противоправные действия, участие несовершеннолетних в экстремистской, террористической и иной деструктивной деятельности. Выступление на родительском собрании прошло в рамках программы правового просвещения, профилактики правонарушений и преступлений среди молодого поколения.

«Матвей Анатольевич напомнил родителям об обязанностях в воспитании детей и необходимости усиления контроля за их увлечениями во внеурочное время, в том числе в сети Интернет, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – По окончании лекции прокурор ответил на волнующие родителей вопросы».

Стоит отметить, что в Орловской области вопросам реагирования на угрозы террористического и экстремистского характера уделяется повышенное внимание. Так, в 2024 году сотрудниками ЦПЭ регионального Управления МВД во взаимодействии с региональным департаментом образования было проведено 225 профилактических мероприятий в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде.

Кроме того, Управление МВД России по Орловской области во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора приняли меры к блокировке 36 сомнительных интернет-ресурсов. На указанных сайтах были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания, в том числе демонстрирующие нацистскую символику и пропагандирующие запрещенные в России движения. К административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности за год привлечено 46 человек.

ИА «Орелград»