Над Орловщиной сбили один беспилотник

27.1.2025 | 10:50 Новости, СВО

Это произошло минувшей ночью.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Такие данные сообщили в Министерстве обороны России. Всего за ночь над различными регионами страны перехватили и уничтожили 32 вражеских БПЛА. Все атаки пришлись на ЦФО.

Также о сбитом беспилотнике накануне примерно за полчаса до полуночи рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Силами РЭБ подавлен вражеский БПЛА. Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать, оперативные службы работают на месте происшествия», – написал Клычков в социальных сетях.

ИА «Орелград»


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