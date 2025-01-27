Орловцам вернут деньги за фитнес

Вернуть деньги можно только за занятия в определенных организациях.

Департамент физкультуры и спорта Орловской области известил жителей региона о том, что с помощью социального налогового вычета орловцы могут вернуть часть денег, потраченных на фитнес в 2024 году – за занятия в спортивных организациях, внесенных в специальный перечень Минспорта России. В Орловской области в указанный перечень входят восемь организаций: Физкультурно-оздоровительный комплекс города Ливны; Орловский областной центр спортивной подготовки; Центральный стадион им. В. И. Ленина в Орле; ООО «Истада» (Орел); ООО «Спортклуб» (Орел); орловский спортивный клуб «Сталь»; региональная общественная организация «Федерация самбо Орловской области»; ООО «Движение» (Орел).

«Подать документы на вычет можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении ФНС, – пояснили областные власти. – С января прошлого года действует упрощенный порядок. Теперь не требуется обращаться к работодателю или заполнять декларацию 3-НДФЛ. В личном кабинете налогоплательщика заявитель получает предзаполненное заявление, которое достаточно заверить электронной подписью. Деньги придут в течение месяца. Максимальная сумма, из которой производится вычет – 150 тысяч рублей. Вернуть можно до 19,5 тысячи рублей».

По данным правительства региона, в Орловской области физической культурой и спортом занимаются около 338 тысяч человек, из них на бесплатной основе – порядка 307 тысяч человек, или 91 процент, на платной основе – порядка 30 тысяч человек, или 8,9 процента. Систематически физической культурой и спортом занимаются около 54 процентов орловцев, среднее значение данного показателя по Российской Федерации составляет 56,8 процента, по Центральному федеральному округу – 56,1 процента.

В Орловской области во исполнение федерального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для решения этой задачи создаются новые объекты (физкультурно-спортивные комплексы, площадки ГТО, умные площадки и модульные строения), проводится реконструкция и капитальный ремонт имеющихся объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом. Во всех муниципальных образованиях будут оборудованы открытые спортивные площадки различной типовой комплектации, обещают областные власти.

На текущий момент в Орловской области насчитывается свыше 1 430 спортивных сооружений, в том числе: три стадиона с трибунами на 1500 и более мест, 585 плоскостных сооружений, 518 спортивных залов, четыре крытых спортивных объекта с искусственным льдом, один легкоатлетический манеж, один футбольный манеж, 33 плавательных бассейна, 24 сооружения для стрелковых видов спорта, а также 202 прочих спортивных объекта, включая универсальные игровые площадки, велодорожки и площадки с тренажерами.

ИА “Орелград”