Оборот агрохимикатов в Орловской области назвали колоссальным

В денежном выражении он исчисляется миллиардами рублей.

В 2024 году в Орловской и Курской областях аграрии применили порядка 1172 тысяч тонн агрохимикатов (Орловская область – 347, Курская область – 1167) и более 10 тысяч тонн пестицидов (Орловская область – 5, Курская область – 5). Оборот колоссальный, в денежном выражении исчисляется миллиардами рублей. Об этом сообщает Территориальное Управление Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства строго следят за оборотом, поскольку нарушения при использовании агрохимикатов чреваты негативными последствиями. К примеру, они способны приводить к массовому мору пчел. По данным ведомства, в 2024 году в Орловской области в указанной сфере проведено 1084 контрольно-надзорных мероприятия, в основном, без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Выявлено за год 1022 нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции в Орловской области.

«Наиболее часто встречающимися нарушениями стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами и применение препарата не на той культуре, что предусмотрена государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, – говорят в ТУ Россельхознадзора. – В ходе анализа данных ФГИС «Сатурн» в 23 случаях установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований в сфере федерального государственного контроля (надзора) за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. В прокуратуру направлено 23 заявления о согласовании проверок в связи с выявлением индикаторов риска. По итогам согласованных и проведенных 7 внеплановых проверок хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности».

В минувшем году в Орловской области в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, в том числе по материалам, поступившим из правоохранительных органов и органов полиции, ТУ Россельхознадзора вынесло четыре постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов, наложенных на виновных лиц, составила 8 тысяч рублей.

ИА «Орелград»