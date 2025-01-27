В Орле общагу на Циолковского расселят и снесут

27.1.2025 | 13:35 ЖКХ, Новости

Здание признано аварийным.

Фото: www.google.com

Межведомственная комиссия установила, что износ здания составляет 59%. Об этом сообщает «Первый областной».

Напомним, данный дом является пристанищем для студентов Реставрационно-строительного техникума.

Однако здесь проживают и другие граждане, в том числе, семьи с детьми. Некоторые из них рассчитывали, что при расселении им будут выделять отдельные квартиры. Однако известно, что их просто переселят в другие общежития.

В частности, 8 комнат для приёма «переселенцев» уже подготовлены в общежитии Орловского технологического техникума. Здесь смогут жить 14 человек. Также подготовлено ещё 8 помещений.

ИА «Орелград»


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