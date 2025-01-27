Под Орлом хотят благоустроить территорию у Вятского Посада

За это готовы заплатить 8 миллионов 403 тысячи 938 рублей.

Такова начальная (максимальная) цена контракта. Исполнителя ищет администрация Орловского муниципального округа.

Победитель аукциона должен будет обустроить общественную территорию, которая находится на улице Молодёжной, 1, в посёлке Вятский Посад, рядом с одноимённым православным центром.

Задание включает в себя устройство тротуаров, озеленительные работы, установку различных малых архитектурных форм, в том числе, скамеек и урн. Благоустройство запланировано в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Заявки принимаются до 3 февраля. Выполнить сами работы нужно до 29 августа текущего года.

ИА «Орелград»