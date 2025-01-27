Орловский облсуд сократил срок владельца «Ремспецмоста»

Дело Александра Молчанова, связанное с делом Сергея Лежнева, рассматривалось в особом порядке.

Сегодня его пересмотрел Орловский областной суд. Он снизил срок, ранее установленный для Молчанова – с 3 лет и 10 месяцев до 3 лет и 4 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщают «Орловские новости».

Изначально дело рассматривали в Советском районном суде. Вышестоящая инстанция сочла жалобу защиты на суровость приговора обоснованной. В частности, облсуд учёл явку Молчанова с повинной как смягчающее обстоятельство.

Перед тем, как сдаться правоохранительным органам, владелец «Ремсмпецмоста» находился в розыске. Суд признал его виновным в причастности к хищениям бюджетных средств на ремонте трёх мостов в Орловской области. Как полагает следствие, к ним был причастен советник губернатора Сергей Лежнев, а также ряд других лиц, в том числе, неустановленных.

При этом похитители действовали в составе ОПГ. В итоге бюджет потерял около 76,5 миллионов рублей.

ИА «Орелград»