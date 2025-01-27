Оружие обойдется орловцам дороже

С 1 января 2025 года увеличены размеры госпошлин за предоставление госуслуг в сфере оборота оружия.

Об основных изменениях рассказал инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области майор Сергей Гришин. Вступили в законную силу изменения в Налоговый кодекс о госпошлинах за лицензию на приобретение оружия, продление разрешения на действующее оружие и внесение корректив в него. В первом случае плата составляет 5000 рублей, ранее было 2000 рублей. (Лицензия получается не только при покупке каждой единицы оружия, которое будет использоваться например на охоте, а также для создания коллекции и экспонирования). Также при продлении разрешения (РОХа – разрешение на хранение и ношение спортивного и охотничьего оружия) увеличилась госпошлина до 1000 рублей, ранее было 500 рублей. Аналогично оплачивается каждый «ствол». Однако действует скидка 50% для участников и ветеранов специальной военной операции. При предоставлении соответствующих документов, корректировка платы производится автоматически.

«Есть небольшие изменения по переоформлению разрешений, – пояснил Сергей Гришин. – Если какие-то установочные данные изменились, например адрес, раньше плата составляла 250 рублей, теперь – 500».

Отметим, выдача лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России, обойдется в 1000 рублей. Также не стоит забывать о прохождении обязательной медкомиссии, которая также потребует существенных финансовых вливаний.

ИА “Орелград”