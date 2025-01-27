Депздрав решил не лишать Русский Брод отдельной «Скорой»

27.1.2025 | 15:53 Медицина, Новости

В орловской администрации попытаются решить проблему по-другому.

Фото: Станция скорой медицинской помощи (город Орел) (иллюстративное)

Об этом рассказал первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

Напомним, о возможном переезде бригады «Скорой помощи» из Русского Брода в райцентр, посёлок Верховье, стало известно в этом месяце. Перевод планировался с февраля. В таком случае «Скорой» пришлось бы ездить сюда (а также в соседние населённые пункты) примерно за 35 километров.

В официальном письме, которое поступило Михаилу Вдовину из Департамента здравоохранения Орловской области, подтвердили планы о переводе бригады, но указали, что пока что инициатива поставлена на паузу. Вопрос отложен — вместо этого Верховская ЦРБ, к которой относится станция, попытается восполнить недостаток фельдшеров и сохранить данное подразделение как отдельную единицу.

Как уточнили в депздраве, со станции уволились четверо таких сотрудников. Это и стало причиной для рассмотрения вопроса о переводе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования