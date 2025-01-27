Парк «ТТП» Орла усилят ещё 15 старых троллейбусов

27.1.2025 | 17:17 Новости, Транспорт

Контракт подпишут на этой неделе.

Фото: Администрация Орла

Троллейбусы доставят из Санкт-Петербурга.

«Трамвайно-троллейбусное предприятие» уже завершило тендер на услугу по доставке троллейбусов («транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом»). Операция обойдётся в 2 миллиона 725 тысяч рублей (то есть примерно в 181 тысячу 666 рублей за каждую единицу транспорта в среднем).

Договор планируется подписать 31 января 2025 года. Сами троллейбусы доставят в Орёл до 1 марта. Первая партия из трёх транспортных средств поступит до 7 февраля.

Речь идёт о низкопольных моделях «ВМЗ-5298.01 «Авангард»», уже известных орловцам. Такие же троллейбусы привозили из Петербурга в Орёл в минувшем году.

Примерный возраст большинства единиц транспорта в новой партии — 12 лет.

Как отмечается в группе «Транспорт 57 | Транспорт Орла и Орловской области» «ВКонтакте», сейчас в парке «ТТП» на ходу осталось лишь около 12 троллейбусов. В основном, это очень возрастной транспорт. Троллейбусы из новой партии станут на орловском предприятии самыми «молодыми».

ИА «Орелград»


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