В районе Орловщины не оказалось манёвренного фонда

Орловская прокуратура призвала местные власти к ответу.
Нарушение выявили в Новодеревеньковском районе.
Оказалось, органы местного самоуправления не сформировали манёвренный жилищный фонд. Напомним, он используется для экстренного расселения граждан, лишившихся единственного жилья. Такие квадратные метры предоставляются по договору социального найма.
В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации. Решение вынесли в пользу надзорного ведомства. Теперь чиновникам придётся озаботиться этим вопросом.
«Исполнение судебного акта поставлено в межрайонной прокуратуре на контроль», – добавили в органе надзора.
Напомним, на минувшей неделе губернатор Андрей Клычков жёстко раскритиковал глав районов, не выполнивших план по увеличению мест в пунктах временного размещения граждан.
ИА «Орелград»