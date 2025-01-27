В районе Орловщины не оказалось манёвренного фонда

Орловская прокуратура призвала местные власти к ответу.

Нарушение выявили в Новодеревеньковском районе.

Оказалось, органы местного самоуправления не сформировали манёвренный жилищный фонд. Напомним, он используется для экстренного расселения граждан, лишившихся единственного жилья. Такие квадратные метры предоставляются по договору социального найма.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации. Решение вынесли в пользу надзорного ведомства. Теперь чиновникам придётся озаботиться этим вопросом.

«Исполнение судебного акта поставлено в межрайонной прокуратуре на контроль», – добавили в органе надзора.

Напомним, на минувшей неделе губернатор Андрей Клычков жёстко раскритиковал глав районов, не выполнивших план по увеличению мест в пунктах временного размещения граждан.

ИА «Орелград»