В районе Орловщины не оказалось манёвренного фонда

27.1.2025 | 17:26 Закон и порядок, Новости

Орловская прокуратура призвала местные власти к ответу.

Фото: vk.com/nf_orel (иллюстративное)

Нарушение выявили в Новодеревеньковском районе.

Оказалось, органы местного самоуправления не сформировали манёвренный жилищный фонд. Напомним, он используется для экстренного расселения граждан, лишившихся единственного жилья. Такие квадратные метры предоставляются по договору социального найма.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации. Решение вынесли в пользу надзорного ведомства. Теперь чиновникам придётся озаботиться этим вопросом.

«Исполнение судебного акта поставлено в межрайонной прокуратуре на контроль», – добавили в органе надзора.

Напомним, на минувшей неделе губернатор Андрей Клычков жёстко раскритиковал глав районов, не выполнивших план по увеличению мест в пунктах временного размещения граждан.

ИА «Орелград»


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