В Орле здание управления градостроительства починили через суд

В доме пришла в негодность кровля.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о здании по улице Пролетарская гора, 7. В основном, оно представляет собой многоквартирный дом. Однако здесь находятся и важные городские структуры — Управление градостроительства Администрации Орла и Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства».

Тем не менее, ООО «УК Советского района города Орла», которое должно было заботиться о здании, не вполне ответственно выполняло свои обязанности. Кровля здания пришла в плачевное состояние. Требовались ремонтные и восстановительные работы.

Когда об этом сообщили СМИ, прокуратура проверила информацию, а затем внесла необходимое представление в адрес директора ООО. Это произошло в декабре минувшего года. Теперь, по требованию надзорного ведомства, на кровле данного здания выполнили латочный ремонт (в рамках текущих работ).

Также известно, что прокуратура направила в суд иск к «УК Советского района», который касается поддержания технического состояния кровли. Пока что он находится на рассмотрении.

Однако Советский районный суд уже вынес решение по другому иску, который тоже направлялся прокуратурой и тоже касался здания на Пролетарской горе, 7. Суд удовлетворил требования органа надзора и обязал мэрию направить в обладминистрацию документы, необходимые для рассмотрения вопроса о досрочном капитальном ремонте кровли.

«Вопросы соблюдения жилищных прав граждан и исполнения судебного акта находятся на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»