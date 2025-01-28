Ливенских перевозчиков уличили в нарушениях

Проверки проводило Казённое учреждение Орловской области «Организатор перевозок».

В частности, проблемным оказался автобус №191 «Ливны – Бараново». Выяснилось, что водитель не соблюдает установленную схему движения.

Также на ряде маршрутов халатно относились к расписанию. Такие нарушения допустили водители автобусов №206 «Беломестное – Ливны», №209 «Набережный – Ливны» и №210 «Автоагрегат — Нагорный».

Учреждение составило акты, зафиксировав все подобные факты в соответствующих документах. Сейчас с подрядчиками проводят претензионную работу.

ИА «Орелград»