Ливенских перевозчиков уличили в нарушениях

28.1.2025 | 10:52 Новости, Транспорт

Проверки проводило Казённое учреждение Орловской области «Организатор перевозок».

Фото: ИА “Орелград”

В частности, проблемным оказался автобус №191 «Ливны – Бараново». Выяснилось, что водитель не соблюдает установленную схему движения.

Также на ряде маршрутов халатно относились к расписанию. Такие нарушения допустили водители автобусов №206 «Беломестное – Ливны», №209 «Набережный – Ливны» и №210 «Автоагрегат — Нагорный».

Учреждение составило акты, зафиксировав все подобные факты в соответствующих документах. Сейчас с подрядчиками проводят претензионную работу.

ИА «Орелград»


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