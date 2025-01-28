Мошенники присылают орловцам поддельные билеты на матчи

Жителей Орловской области атакуют вирусами.

Об этом предупредили в пресс-службе губернатора и правительства нашего региона.

Злоумышленники рассылают по интернету поддельные билеты на различныеспортивные матчи, прикрепляя к таким письмам архивы с вредоносным файлом. В нём содержится программа Zagrebator — троян удалённого доступа (RAT), способный похищать данные из браузеров пользователей.

Всё это представляет серьезную угрозу для сохранности личной информации. Специалисты рекомендуют орловцам проявлять внимательность и не открывать подобные письма и вложения.

ИА «Орелград»