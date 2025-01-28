Орловца задержали за кражу из электровоза

Местного жителя «повязали» транспортные полицейские.

Работник эксплуатационного локомотивного депо «Орел» задержан по подозрению в хищении имущества железнодорожной организации. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Задержание провели сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Линейного отдела МВД России на станции Орел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ими был задержан 46-летний работник железнодорожной организации.

Отделением дознания в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение имущества). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранта не стали заключать под стражу, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По версии следствия, мужчина похитил силовой провод, предназначенный для подачи тока на локомотив. Задержанный работает слесарем по осмотру и ремонту локомотивов в орловском депо. Находясь на своем рабочем месте, и имея свободный доступ к высоковольтной камере электровоза, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он и совершил хищение силового провода, который планировал затем сдать в пункт приема лома цветного металла, сообщают силовики.

«Похищенный силовой провод длиной 3,5 метра у задержанного был изъят. Ущерб для организации составил более 12 000 рублей», – добавили в правоохранительном ведомстве. Впрочем, расследование только набирает ход, вину подозреваемого еще предстоит доказать.

ИА «Орелград»