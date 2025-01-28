В Орловской области запустили свою программу «Время героев»

Она призвана помочь участникам СВО занять ответственные должности.

Об этом объявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он сделал такое заявление на последнем прямом эфире в социальных сетях.

«Мы официально запускаем в нашем регионе программу-аналог «Времени героев», которая призвана дать возможность нашим ребятам-бойцам специальной военной операции реализовать себя в жизни», – высказался Клычков.

Конечная цель – формирование новых ответственных кадров для государственных структур из участников СВО. В рамках программы защитники Отечества смогут либо получить новые квалификации, либо повысить те, что уже получили в прошлом.

Федеральная программа «Время героев» работает около года. Её «выпускники» из числа участников СВО направляются в органы государственной и муниципальной власти, а также госкомпании. Например, благодаря этой программе полпредом президента России в Уральском федеральном округе стал Артём Жога, начинавший боевой путь в батальоне «Спарта».

Орловская область — не первый регион, запускающий свою версию программы. Ранее о таких инициативах объявили Тульская и Ленинградская области.

ИА «Орелград»