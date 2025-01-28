Организованных наркогрупп стало вдвое больше

При этом раскрываемость наркопреступлений увеличилась.

В 2024 году в центре повышенного внимания находились вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщил начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков. По его словам, за год в регионе на учет поставлено 523 наркопреступления, из которых более 80 процентов относятся к категории тяжких и особо тяжких, 216 совершены в крупном и особо крупном размерах. В суд направлены уголовные дела по 89 преступлениям, совершенным в организованных формах, – рост почти в 2 раза. При этом раскрываемость преступлений данного вида увеличилась до 51,2 процента.

В результате проведения совместных с УФСБ оперативно-розыскных мероприятий к уголовной ответственности привлечено 42 участника организованных преступных групп. В целом во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами в минувшем году выявлено 523 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, что почти на 7 процентов больше, чем годом ранее. К уголовной ответственности привлечено 194 лица, в том числе 13 иностранных граждан. Также в указанной сфере выявлено 436 административных правонарушений, по которым наложены штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

В отчетном периоде на территории Орловской области было организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Наркоман», трех этапов межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак», двух этапов антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и двух этапов межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024». Кроме того, орловские силовики приняли участие в проведении федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Канал-Авангард».

В рамках проведения антинаркотической пропаганды сотрудниками Управления по контролю за незаконным наркооборотом регионального УМВД за год проведено 171 профилактическое мероприятие с охватом аудитории свыше 12,9 тысячи человек.

ИА «Орелград»