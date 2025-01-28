В память о Чехове в Орле открыли две выставки

Обе выставки проходят в стенах областной библиотеки.

Сотрудники Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина организовали сразу две выставки, посвященные 165-летию со дня рождения Антона Чехова. Первая из них проработает по 10 февраля 2025 года в зале периодики областной библиотеки. Называется она – «Антон Чехов. Сюжеты судьбы». На ней экспонируются новейшие журнально-газетные публикации, которые позволяют читателю познакомиться с интересными биографическими фактами жизни и творчества гениального русского писателя, его дневниковыми записями, письмами, художественными открытиями и проследить сложный путь его духовных исканий.

Отдельный раздел этой выставки предназначен для учителей и учеников. Здесь выставлены журналы «Вопросы литературы», «Литература в школе» и газеты «Первое сентября. Литература», а также другие издания, рассказывающие о проблематике изучения творчества Чехова в школе. Чеховское творческое наследие подобно зеркалу, в котором отразился облик современной России, считают в «Бунинке».

«Тематика его произведений пестра и разнообразна, также разнообразен спектр периодических изданий, представленных на выставке. Универсальные и научные, популярные, отраслевые, тематические, литературно-художественные – будут интересны современному пользователю. Изыскания многих известных литературоведов и экспертов по Чехову – это возможность увидеть день сегодняшний через призму нравственных ценностей писателя, и чем дальше мы от эпохи Чехова – тем ближе к нему, к его глубочайшей человечности», – отмечают организаторы.

Вторая выставка открылась под названием «Чехов: от драмы до комедии». Она проработает по 3 февраля 2025 года в отделе абонемента образовательных услуг. На этой выставке представлены произведения как самого Антона Павловича, так и литература о его жизни, в том числе литературно-публицистические работы о его творчестве. В частности, среди экспонатов интерес у посетителей могут вызвать «Письма к брату А. П. Чехову» его сестры Марии Павловны и книга «А. П. Чехов. Воспоминания современников» из серии литературных мемуаров.

«Произведения и биографию Чехова изучают в школе, и, кажется, мы все знаем о великом писателе, – отмечают в «Бунинке». – Но это не так. Некоторые факты его биографии современные исследователи смогли восстановить недавно. Предлагаем вниманию читателей биографию «Чехов» литературоведа Г. П. Бердникова, из серии «ЖЗЛ», основанную на обширном документальном материале».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»