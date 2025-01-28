Во Мценске вдове участника СВО передали орден мужа

Аммай Юсупов погиб в апреле минувшего года.

Юсупов родился в Дагестане в 1967 году. Мужчина переехал на Орловщину около 35 лет назад. На специальную военную операцию ушёл по контракту. Как пишет газета «Мценский край», он служил в мотострелковом полку и имел звание сержанта.

Орловец героически погиб 17 апреля минувшего года. Его заслуги перед Родиной отметили Орденом Мужества.

Награду супруге героя передал Военный комиссар Мценска и Мценского района Валерий Зайцев.

«Храните эту награду как символ мужества и храбрости. Ваш муж отдал жизнь, защищая интересы своей страны. Мы будем помнить его подвиг. Вечная слава герою!» – высказался военком.

ИА «Орелград»