Во Мценске вдове участника СВО передали орден мужа

28.1.2025 | 10:20 Новости, СВО

Аммай Юсупов погиб в апреле минувшего года.

Фото: mcenskij-kraj.ru

Юсупов родился в Дагестане в 1967 году. Мужчина переехал на Орловщину около 35 лет назад. На специальную военную операцию ушёл по контракту. Как пишет газета «Мценский край», он служил в мотострелковом полку и имел звание сержанта.

Орловец героически погиб 17 апреля минувшего года. Его заслуги перед Родиной отметили Орденом Мужества.

Награду супруге героя передал Военный комиссар Мценска и Мценского района Валерий Зайцев.

«Храните эту награду как символ мужества и храбрости. Ваш муж отдал жизнь, защищая интересы своей страны. Мы будем помнить его подвиг. Вечная слава герою!» – высказался военком.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования