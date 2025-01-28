Почти 30 спецстоянок разыграют на торгах

Областные власти ищут специализированные организацию по перемещению транспортных средств.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении аукциона по выбору специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств. На торги выставлено 28 лотов – по одной спецстоянке должно работать на территории муниципальных районов Орловской области.

Аукцион является открытым по составу участников по лотам, указанным в аукционной документации. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 17 февраля до 24 февраля 2025 года. Вскрытие конвертов с заявками намечено на 6 марта 2025 года. Начальная максимальная цена аукциона представляет собой базовый уровень тарифа на перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области.

Напомним, ранее его утвердил региональный департамент по тарифам и ценовой политике. По сравнению с 2024 годом базовый тариф был повышен. В настоящее время базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств составляет 1913,75 рубля за километр в границах городского округа, городского поселения, сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки плюс 30,5 рубля за каждый «лишний» километр, если транспорт надо эвакуировать из-за пределов населенного пункта.

Базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств таковы: категории А – 29,66 рубля в час; категории В и D массой до 3,5 тонн – 59,3 рубля в час; категории B и D массой более 3,5 тонн, С и Е – 118,59 рубля в час; негабаритные транспортные средства – 177,89 рубля в час. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его перемещения на специализированную стоянку. Оплата взимается за каждый полный час нахождения транспорта на специализированной стоянке, но за первые сутки хранения плата не взимается.

Участники аукциона могут «перебить» базовый тариф. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности или индивидуальный предприниматель Он должен соответствовать следующим требованиям: не находиться в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения; в процедуре банкротства; на его имущество не наложен арест; его деятельность не приостановлена.

Специализированная стоянка также должна отвечать обязательным требованиям. Так, площадь земельного участка, используемого под стоянку и принадлежащего заявителю на праве собственности, аренды или ином законном основании, должна составлять не менее 500 квадратных метров без учета площади застройки объектами капитального строительства. Обязательно наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц. Обязательно наличие помещения с кассой, искусственного освещения и противопожарного поста, оснащенного инвентарем. Размещение на стоянке задержанного транспорта должно обеспечивать возможность перемещения одних транспортных средств без перемещения других.

ИА «Орелград»