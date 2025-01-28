Орловец атаковал автомат с игрушками

28.1.2025 | 12:32 Закон и порядок, Новости

Нарушителя спокойствия задержали сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области.

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии России

Инцидент произошёл в Орле на улице Октябрьской в одном из сетевых магазинов. Всё случилось около двух часов ночи.

Молодой мужчина зашёл в магазин и устроил дебош. Особенно досталось автомату с игрушками. Продавцам пришлось воспользоваться тревожной кнопкой.

На место прибыли росгвардейцы. Они задержали орловца и передали его полиции. Там выяснилось, что мужчина не является жителем областного центра, а приехал в Орёл из Ливен.

Всего только за последнюю неделю в Орловской области экипажи вневедомственной охраны Росгвардии отработали около 150 выездов на объекты. Были задержаны пятеро нарушителей административного кодекса.

ИА «Орелград»


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