Орловские продукты стали грязнее

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора.

Ведомство обнародовало данные о проверках продовольственной продукции, проведённых в минувшем году.

Всего специалисты исследовали около 12,5 тысяч проб пищевой продукции. По многим параметрам фиксируется ухудшение — пусть и не принципиальное.

Так, количество проб, забракованных по микробиологическим показателям, выросло с 1,7% до 2,4%. При этом среди кулинарных изделий рост оказался ещё больше (с 2,5% до 4,1%).

По физическим и химическим показателям отбраковали 2,5% проб (годом ранее — 1,3%). Среди молочной продукции количество «недостойных» продуктов составило 2,6% (годом ранее — 1,2%).

«По химическим загрязнителям доля пищевых продуктов, не соответствующих требованиям нормативных документов, сохраняется на уровне 0,2-0,5%», – отметили в ведомстве. Также есть и другие хорошие новости. В регионе не выявили продуктов с превышением норм радиации, а также со следами генетически модифицированых организмов.

По итогам проверок было составлено 59 административных протоколов. В итоге нарушителям выписали штрафов примерно на 2,5 миллиона рублей. Также была конфискована соответствующая продукция — примерно на 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»