В Орловской области упали в цене подержанные иномарки

28.1.2025 | 12:01 Новости, Экономика

При этом ускорился рост цен на бензин.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в Отделении Банка России по Орловской области. Здесь проанализировали данные за декабрь 2024-го года, в первую очередь, в сравнении с ценами предыдущего месяца.

Оказалось, что стоимость непродовольственных товаров продолжила расти примерно теми же темпами. Подорожание составило 6,2%.

При этом по разным группам товаров наблюдались различные тенденции. Например, в сфере транспорта ускорился рост цен на бензин. При этом упали в цене подержанные иномарки (всё это в сравнении с данными за декабрь 2023-го).

Продовольствие дорожало быстрее. Темп роста цен ускорился на 1,3 процентных пункта и составил 11,8%. Например, стремительнее, чем в ноябре, стали дорожать помидоры и огурцы, а также бананы.

В целом в декабре годовая инфляция в Орловской области повысилась на 0,4 процентных пункта и составила 9,8%. Это сопоставимо с данными по ЦФО (9,9%) и всей России (9,5%).

ИА «Орелград»


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