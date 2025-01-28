Россельхознадзор: Треть саженцев продавалась с нарушением маркировки

Территориальное управление Россельхознадзора огласило итоги работы.

В минувшем году сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели 448 мероприятий по контролю за оборотом семян сельскохозяйственных растений. Такие данные приводит пресс-служба ведомства. В целом за год выявлено 108 нарушений при производстве и реализации семян, речь идет о нарушениях требований к маркировке. Так, всего было проконтролировано 7,4 тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений.

Оказалось, что маркировка 3,8 тысячи тонн семян не соответствовала требованиям нормативных документов. Еще 3,1 тысячи тонн семян не соответствовали требованиям ГОСТ, а 19,9 тонны семян поступили в продажу без документов. Что касается семян овощных культур, то при проведении обследований торговых точек было проконтролировано 21,6 тысячи пакетов таких семян и 1,1 тонны лука-севка. Установлено, что 7,6 тысячи пакетов, или примерно треть от общего количеств, а также весь проверенный лук-севок находились в продаже с маркировкой, не соответствующей требованиям нормативных документов.

«При проведении выездных обследований за производством и реализацией плодово-ягодных культур проконтролировано 11,2 тысячи саженцев, установлено, что 3,4 тысячи саженцев реализуются с нарушением маркировки, – сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – Отобрано 199 проб саженцев, которые направлены на исследования в испытательную лабораторию ФГБУ ВНИИЗЖ. По результатам исследований установлено, что 5415 саженцев не соответствовало установленным требованиям по посадочным качествам».

Также сотрудники ведомства проводили исследования вегетативных частей растений на наличие в них генно-модифицированных организмов (ГМО). В целом было обследовано 546,2 тысячи га посевов сельскохозяйственных культур, в том числе 99,1 тысячи га, высеянных на семеноводческих участках для производства семян. Исследовано было 380 проб вегетативных частей растений, положительных проб на ГМО не выявлено.

ИА «Орелград»