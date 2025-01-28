В Орёл прибыла федеральный детский омбудсмен

Мария Львова-Белова проверит, что сделано в Орловской области для предотвращения сиротства.

Уполномоченная при президенте по правам ребёнка прибыла в наш регион в рамках ВИСП (Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства). Известно, что она уже встретилась с губернатором Андреем Клычковым. Также Львова-Белова сообщила о запланированной встрече с главой областного суда.

«Как помогают родителям в кризисных ситуациях? Что делают для сохранения семейного окружения для детей?» – такие главные вопросы детский обмудсмен обозначила для себя на Орловщине в социальных сетях. Также Львова-Белова указала, что её интересует судебная практика, связанная с восстановлением родительских прав.

Всё это совпадает с ранее заявленными главными целями ВИСП — внедрением семейно-сберегающего подхода и итоговым сокращением детей-сирот, помещаемых в учреждения, на 25%.

ИА «Орелград»