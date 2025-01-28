На Орловщине создадут Общественный совет для поддержки участников СВО

28.1.2025 | 15:23 Важное, Новости, СВО

Также помощь будут оказывать членам семей орловских защитников Отечества.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

Данная тема обсуждалась на встрече орловских чиновников с участниками СВО и членами их семей, проходившей накануне. Напомним, в понедельник в Орловской области официально стартовал Год защитника Отечества.

«Обсуждали вопросы сегодняшнего дня – медицинской помощи, реабилитации, социальных гарантий. Также обсудили вопросы дня завтрашнего, когда ребята вернутся домой с победой. В ближайших планах создание регионального Общественного совета по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, который стал бы хорошим помощником по выработке стратегии и тактики работы с бойцами СВО», – поделился Клычков на прямом эфире.

Также губернатор заявил о старте регионального аналога федеральной программы «Время героев» – «Герои земли Орловской». Она поможет жителям нашей области, прошедшим службу в зоне специальной военной операции, повысить свою профессиональную квалификацию или получить новые ценные знания, а затем занять ответственные должности в государственных структурах.

ИА «Орелград»


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