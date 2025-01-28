329 свиней из ЕС прошли орловский карантин

Животные признаны клинически здоровыми.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по нашему региону, племенных свиней доставили из Франции в Кромской район. Животные прибыли двумя партиями.

На момент снятия с карантина свиней признали клинически здоровыми. Сейчас они введены в основное стадо для дальнейшего содержания и разведения.

Причиной строгостей является эпидемия ящура, которая разыграалась в Германии. В связи с этим на данный момент ввоз живых животных из Евросоюза в Россию ограничен.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что за год орловские продукты стали грязнее.

ИА «Орелград»