В Орловской области пройдут стрельбы

28.1.2025 | 15:29 Закон и порядок, Новости

Орловцев попросили не лезть под пули.

Фото: vk.com/brigada_katukova (иллюстративное)

Информацию опубликовала Администрация Орловского муниципального округа.

Известно, что стрельбы будут проходить в феврале — по рабочим дням. Местом действия станет стрельбище, расположенное в самом Орле, на улице Итальянской, 15.

В связи с этим жителям региона напомнили, что в период проведения стрельб появление людей или техники в данном районе является недопустимым.

Учения проводит Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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