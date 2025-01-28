В Орловской области пройдут стрельбы

Орловцев попросили не лезть под пули.
Информацию опубликовала Администрация Орловского муниципального округа.
Известно, что стрельбы будут проходить в феврале — по рабочим дням. Местом действия станет стрельбище, расположенное в самом Орле, на улице Итальянской, 15.
В связи с этим жителям региона напомнили, что в период проведения стрельб появление людей или техники в данном районе является недопустимым.
Учения проводит Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Орловской области.
ИА «Орелград»