В Орловской области пройдут стрельбы

Орловцев попросили не лезть под пули.

Информацию опубликовала Администрация Орловского муниципального округа.

Известно, что стрельбы будут проходить в феврале — по рабочим дням. Местом действия станет стрельбище, расположенное в самом Орле, на улице Итальянской, 15.

В связи с этим жителям региона напомнили, что в период проведения стрельб появление людей или техники в данном районе является недопустимым.

Учения проводит Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Орловской области.

ИА «Орелград»