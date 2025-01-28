«Спасскому-Лутовиново» сделали небывалый подарок

Орловский художник Виктор Лупачёв передал музею-заповеднику 33 свои картины.

Об этом рассказали в пресс-службе «Спасского».

Речь идёт о полотнах, ставших частью выставки «На тысячу вёрст кругом Россия…». Экспозицию приурочили к 75-летию художника. Она открылась в «Спасском-Лутовиново» в декабре.

На полотнах запечатлены пейзажи музея-заповедника, окрестностей Мценска и Болхова, а также «Орловского полесья». Со «Спасским» Лупачёва связывают не только многолетние воспоминания, но и личная история — его супруга Елена Козеева работала здесь научным сотрудником.

«Столь щедрый подарок – беспрецедентный случай в истории музея. До сих пор музейное собрание живописи ни разу не получало такого крупного пополнения. Новая коллекция значительно расширяет наши возможности в подготовке и проведении выставок — как стационарных, так и выездных», – заявил директор учреждения Сергей Ступин.

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ИА «Орелград»