Администрация Клычкова потратит на фоторамки около полумиллиона

Орловские власти разместили заявку на портале госзакупок.

Администрация губернатора и правительства Орловской области планирует приобрести 3 тысячи фоторамок со стеклом. Стартовая (максимальная) цена контракта — 483 тысячи рублей.

Уточняется, что речь идёт о формате 4. Также орловскую администрацию интересует конкретный цвет рамок – тёмно-коричневый с позолотой либо бордовый с позолотой.

Заявки принимаются до 5 февраля. Однако финальная дата исполнения контракта – 31 мая текущего года.

При этом будущий поставщик должен будет осуществить доставку товара в течение семи дней после подписания контракта.

ИА «Орелград»