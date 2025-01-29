Администрация Клычкова потратит на фоторамки около полумиллиона

29.1.2025 | 13:22 Новости, Общество

Орловские власти разместили заявку на портале госзакупок.

Фото: ИА «Орелград»

Администрация губернатора и правительства Орловской области планирует приобрести 3 тысячи фоторамок со стеклом. Стартовая (максимальная) цена контракта — 483 тысячи рублей.

Уточняется, что речь идёт о формате 4. Также орловскую администрацию интересует конкретный цвет рамок – тёмно-коричневый с позолотой либо бордовый с позолотой.

Заявки принимаются до 5 февраля. Однако финальная дата исполнения контракта – 31 мая текущего года.

При этом будущий поставщик должен будет осуществить доставку товара в течение семи дней после подписания контракта.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования