На Орловщине стартовал марафон «Вместе с армией Победы!»

Его цель — усилить и структурировать сбор гуманитарной помощи для СВО.
Марафон приурочен к открытию Года защитника Отечества. Официальный запуск состоялся в прямом эфире телеканала «Первый областной». Гостями студии стали участники специальной военной операции, а также общественники и волонтёры.
«Сбор средств не останавливается ни на день. Деньги пойдут на закупку необходимых вещей по списку ребят – экипировки и одежды, продуктов и медикаментов, дронов и мотоциклов. Только вместе, только всем миром, единым орловским тылом мы справимся. Помните – каждый рубль приближает нашу Победу», – написал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.
Поддержать марафон и сделать пожертвование можно двумя способами — во-первых, с помощью банковских реквизитов (для «Российского детского фонда»), во-вторых, по QR-коду.
ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»
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ИА «Орелград»