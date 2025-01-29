На Орловщине стартовал марафон «Вместе с армией Победы!»

29.1.2025 | 12:33 Новости, СВО

Его цель — усилить и структурировать сбор гуманитарной помощи для СВО.

Фото: obl1.ru

Марафон приурочен к открытию Года защитника Отечества. Официальный запуск состоялся в прямом эфире телеканала «Первый областной». Гостями студии стали участники специальной военной операции, а также общественники и волонтёры.

«Сбор средств не останавливается ни на день. Деньги пойдут на закупку необходимых вещей по списку ребят – экипировки и одежды, продуктов и медикаментов, дронов и мотоциклов. Только вместе, только всем миром, единым орловским тылом мы справимся. Помните – каждый рубль приближает нашу Победу», – написал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Поддержать марафон и сделать пожертвование можно двумя способами — во-первых, с помощью банковских реквизитов (для «Российского детского фонда»), во-вторых, по QR-коду.

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ИА «Орелград»


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