В Орле готовность кампуса оценили в 8%

Такую оценку дали в ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Реализацией проекта занимается генподрядчик ООО «Смарт менеджмент» и субподрядчики. Также другие организации, на основе договоров с «Единым заказчиком», строят инженерные сети за пределами площадки будущего кампуса (но по соседству, в районе Наугорского шоссе).

В текущем месяце «Смарт» продолжил возводить ограждение общежитских корпусов, а также выполнил бетонирование стен и перекрытий первых пяти этажей зданий.

Также по зданию учебного и лабораторного корпуса обустроена фундаментная плита. Готовность строительных конструкций подземного этажа данного объекта оценивается в 52%.

Кроме того, обустроен котлован под котельную кампуса и смонтирован фундамент будущего футбольного поля.

ИА «Орелград»