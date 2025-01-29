Антимонопольщикам не понравилась наружная реклама в Орле

Она может искажать восприятие информации.

Орловское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ПАО «МТС». Как пояснили в ведомстве, нарушение выявлено в рамках планового наблюдения за соблюдением обязательных требований в сфере законодательства РФ о рекламе. Речь в данном случае идет о наружной рекламе «Тариф 24». В ведомстве говорят, что на ней содержалась как информация, выполненная крупным, хорошо читаемым шрифтом, так и информация, напечатанная мелким шрифтом.

«Указанная информация могла быть затруднена для восприятия потребителями, – объяснили в пресс-службе регионального антимонопольного органа. – Существенные условия, позволяющие потребителям оценить ценовые условия оператора связи ПАО «МТС» по данному тарифу, в тексте фактически отсутствовали, и действительная стоимость рекламируемых услуг могла искажаться».

Все это в конечном итоге могло привести к «введению в заблуждение потребителей относительно порядка предоставления и использования рекламируемого тарифа». Ранее эту же рекламу оценили члены экспертного совета. Они сошлись во мнении о том, что информация на рассматриваемом рекламном щите с рекламой интернет-услуг «может быть не доступна для восприятия гражданами в полном объеме, а также способствовать введению в заблуждение потребителей рекламы относительно условий рекламируемых услуг».

Рекламу признали ненадлежащей, нарушающей требования части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Согласно ей, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Тем временем, Орловское УФАС России приняло участие в рабочей встрече по профилактике правонарушений на финансовом рынке Орловской области. Участники мероприятия обсудили отчет о выполнении основных мероприятий «дорожной карты» по профилактике нелегальной деятельности. Проведенная в 2024 году признана удовлетворительной. Членам межведомственной рабочей группы рекомендовано продолжить конструктивное взаимодействие, своевременно обмениваться информацией о фактах возможного нарушения законодательства в сфере финансовых услуг, продолжать применять меры реагирования в случаях выявления правонарушений на региональном рынке финансовых услуг.

ИА «Орелград»