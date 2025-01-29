В Орле к началу ЕГЭ подготовят экспертов

Регион приступил к формированию составов региональных предметных комиссий.

В Орловской области стартовало обучение кандидатов в эксперты региональных предметных комиссий, которые будут работать при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Навигатор подготовки определяет образовательные траектории экспертов региональных предметных комиссий, пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО).

Первыми к обучению приступили эксперты по географии, литературе и математике. В ОРЦОКО подчеркнули, что эти комиссии отличаются стабильным составом – большинство членов таких комиссий еще по итогам прошлогодних квалификационных испытаний получили статус «старший эксперт». Обучение заняло неделю, его прошли 43 кандидаты в эксперты итоговой аттестации. Следующим испытанием станут квалификационные экзамены, которые пройдут в марте.

«Подготовке экспертов в Центре уделяется серьезное внимание: практико-ориентированное обучение экспертов строится на разборе методических материалов 2025 года, экзаменационных работ, имевших рассогласованность в оценивании, вызвавших затруднения в оценивании экспертов. Приобретенные предметные, профессиональные, специальные компетентности проявятся в результатах квалификационных испытаний», – комментирует директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.

Напомним, что заявления на участие в ГИА-11 и ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2025 года. В этом году ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 11 апреля), основной (с 23 мая по 11 июня) и дополнительный (с 4 по 8 сентября). Сдать ЕГЭ можно и в резервные сроки (14-21 апреля, 16-23 июня) – в случае, если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально.

«Расписание ЕГЭ предусматривает и наличие дополнительных дней (3 и 4 июля), которые дают выпускникам возможность пересдать один из предметов и улучшить свои результаты, что может сыграть важную роль при поступлении в высшие учебные заведения, – следует из информации ОРЦОКО. – Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ГИА по русскому языку или математике базового уровня в дополнительный период с 4 по 23 сентября 2025 года».

ИА «Орелград»