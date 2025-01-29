В Орле объяснили, как платить АвтоУСН

Полезную лекцию на вебинаре орловцам прочитали налоговики.

Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, специалисты ведомства провели вебинар и разъяснили плательщикам региона новеллы налогового законодательства. В частности, Орловская область с 2025 года вошла в числе тех регионов, которые внедрили на своей территории АвтоУСН – специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Государственный налоговый инспектор отдела специальных налоговых режимов Анна Самошкина пояснила, что это – система, которая исчисление налога производит самостоятельно.

«Перейти на спецрежим могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с численностью до пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей, – уточнила Анна Самошкина. – При осуществлении деятельности на АвтоУСН у бизнесменов отсутствует необходимость представлять отчетность и уплачивать страховые взносы».

Налогоплательщик вправе сам выбрать объект налогообложения: «доходы» или «доходы-расходы». Ставки по ним составляют 8 и 20 процентов соответственно, но в целом платить надо не менее 3 процентов от доходов. Кстати, доходы и расходы определяются автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники (ККТ), банков и сведений, внесенных налогоплательщиками в личный кабинет.

«Спикер отметила, что законодательством установлено 34 ограничения, при наличии которых плательщик не сможет применять АвтоУСН: если, например, организация или ИП применяют иные режимы налогообложения, имеют статус крестьянского фермерского хозяйства или привлекают к трудовой деятельности физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Перейти на АвтоУСН действующие организации и индивидуальные предприниматели могут с начала нового календарного года, подав уведомление не позднее 31 декабря предшествующего ему года. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, и ИП, применяющие налог на профессиональный доход или УСН в 2025 году, имеют возможность перейти на АвтоУСН в течение года с 1 числа любого месяца.

В целом по России уже более 22,7 тысячи предпринимателей применяют АвтоУСН. С 1 января этот налоговый режим стал доступен налогоплательщикам не только Орловской области, но и города Байконур и еще 57 регионов страны. С начала этого года к режиму присоединились около 5 тысяч предпринимателей. С 1 февраля АвтоУСН станет доступен еще в шести регионах: республиках Карелия и Марий Эл, Белгородской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе и Запорожской области. С 1 марта режим АвтоУСН вводится в Донецкой Народной Республике.

ИА «Орелград»