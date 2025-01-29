Документальный проект «Отец Героя» стартовал на Орловщине

Проект посвящен отцам участников СВО Орловской области.

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте документального проекта «Отец Героя», который проводится во взаимодействии с департаментом культуры Орловской области и при поддержке ВГТРК и Фонда «Защитники Отечества». Посвящен он отцам участников специальной военной операции из Орловской области. Проект предполагает знакомство и поддержку отцов участников СВО, развитие заинтересованности к истории нашей страны и семейным традициям и ценностям. Организаторы приглашают принять участие всех желающих, у кого имеются интересные истории о героях СВО.

Цель проекта заключается в патриотическом воспитании как внутри общества, так и внутри семей. Кроме того, проект – это дань почести отцам, воспитавшим настоящих патриотов и героев своей страны. Документальный проект «Отец Героя» предполагает размещение роликов (мини-интервью) и фотопортретов отцов в группе «ВКонтакте» Орловского областного центра народного творчества. Там же появится фильм об отцах героев. Кроме того, запланировано проведение фотовыставок портретов отцов на патриотических мероприятиях

«Зная истории героев участников СВО лично, впитывая эмоциональные повествования отцов о воспитании детей, закладывается фундамент патриотизма, любви к Родине, ценности семьи и милосердия к ближнему, – следует из положения о проекте. – Эти искренние рассказы, наполненные живой памятью и глубокими чувствами, становятся не просто уроками, но и светом, озаряющим путь к пониманию истинных ценностей. Они пробуждают в сердцах благодарность за прошлое, ответственность за настоящее и веру в будущее, где любовь к семье и Отечеству переплетаются в единое целое».

Познакомив жителей Орловской области с отцами и их сыновьями-героями, проект увеличит патриотическую направленность в регионе, сохранит дань уважения к героям и их семьям, говорят организаторы. Съемки проходит на безвозмездной основе, продолжительность видеосюжета – не более 10 минут. Видеосюжеты, снятые с отцами героев, будут смонтированы в один фильм и могут использоваться на уроках «Поговорим о важном» в орловских школах. Реализация проекта предусмотрена в течение всего 2025 года.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»