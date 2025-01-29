Президентский грант выделен на популяризацию полярника Русанова

Проект ориентирован на молодежь в возрасте от 15 до 22 лет.

Проект Орловского краеведческого общества и Орловского краеведческого музея «Для величия Родины» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он посвящен 150-летию выдающегося полярного исследователя Владимира Русанова, уроженца Орла. В городе в его честь названа улица, на которой стоит Дом-музей Русанова. Последний примет активное участие в освоении президентского гранта.

«Этот проект направлен на просвещение молодежи Орловской области и популяризацию наследия Русанова, чья известная строка из письма: «Мной руководит только одна мысль: сделать все, что я могу, для величия Родины», стала девизом для многих поколений полярников, – говорят в Орловском краеведческом музее, филиалом которого является Дом-музей Русанова. – Проект ориентирован на молодежь в возрасте от 15 до 22 лет и включает в себя разнообразные образовательные и практические мероприятия».

В частности, в 2025 году будут проводиться музейные уроки и лекции, они пройдут на базе музейного центра «Арктика» Дома-музея Русанова. В их рамках молодежи расскажут о жизни Русанова, в том числе о его огромном вкладе в освоение Арктики. Кроме того, будут проведены фотоконкурс «Орел – родина В.А. Русанова» и онлайн-викторина, посвященная полярнику. Самым массовым мероприятием обещает стать молодежная конференция «Сохранение и популяризация наследия геолога и исследователя Арктики В.А. Русанова: к 150-летию со дня рождения».

«Проект «Для величия Родины» не только позволит вспомнить важные моменты из биографии Русанова, но и вдохновит молодежь на достижения в науке и исследованиях, – считают в Орловском краеведческом музее. – Проект станет важным шагом в сохранении наследия Владимира Александровича Русанова и поможет молодежи Орловской области открыть новые горизонты в изучении науки и природы».

Владимир Русанов родился в Орле в 1875 году, а погиб при трагических обстоятельствах в 1913 году в Карском море. С 1907 по 1911 годы он исследовал Новую Землю, которую обошел вокруг на моторно-парусных судах. В 1912 на судне «Гер­ку­лес» возглавил экспедицию по обследованию угленосных районов архипелага Шпицберген для установления над ними российского контроля. С успехом выполнив эту миссию, Русанов ушел в плавание вокруг мыса Желания на восток и пропал без вести со всем экипажем. Русанов послужил прототипом капитана Татаринова в романе Каверина «Два капитана».

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»