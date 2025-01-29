Орловского полицейского подозревают в злоупотреблении полномочиями

Он незаконно освободил нарушителя от ответственности.

Уголовным делом занимается орловское Управление Следственного комитета России.

Как рассказали в ведомстве, преступление произошло во Мценском районе в мае 2022-го года. Инспектор ДПС местного отделения полиции освободил от административной ответственности водителя автомобиля. Тот попался на перевозке крупногабаритного груза с нарушением технических параметров и без специального разрешения.

Полицейский сделал это по просьбе своего сослуживца. Он скрыл правонарушение и не составил протокол. Однако в итоге оказался подозреваемым по уголовному делу. Сейчас следствие выполняет комплекс необходимых действий, направленных на сбор доказательств.

Как дополнительно рассказали «Орёлграду» в пресс-службе Управления МВД по нашей области, данный факт выявили оперативники управления собственной безопасности региональной полиции. На данный момент полицейский, который попросил коллегу о снисхождении к водителю, уже не несёт службу в органах внутренних дел. «При подтверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке», – указали в УМВД.

ИА «Орелград»