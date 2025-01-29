Облсуд одобрил снятие запрета на отправку обвиняемого на СВО

Потерпевшим по делу о грабеже является действующий орловский участник спецоперации.

Информацию распространила пресс-служба Орловского областного суда.

Резонансным делом занимается подразделение Следственного комитета России по Северному району. Инцидент с участием сотрудников ДПС произошёл в октябре минувшего года. Ранее сообщалось, что потерпевшим является участник СВО, а ущерб оценивается в 2 миллиона 660 тысяч рублей.

Как следует из сообщения облсуда, обвинения в грабеже и превышении служебных полномочий были предъявлены как минимум одному человеку (очевидно, бывшему или действующему инспектору ДПС). Однако он заключил контракт с Минобороны на службу в зоне СВО. После этого военное ведомство попросило СКР приостановить следствие и освободить обвиняемого.

Следователь отказал в просьбе. Однако защита обжаловала решение в Северном районном суде — и успешно. Суд установил, что обвиняемый имеет право служить в армии, а не находиться в СИЗО.

Потерпевший не согласился с таким вариантом развития событий и подал апелляцию в Областной суд. Сегодня там вынесли решение — однако оно соответствует выводам первой инстанции.

«Обращаем внимание, что в настоящее время идёт только расследование уголовного дела, и в суде оно не рассматривается по существу с вынесением итогового решения», – отметили в пресс-службе. Таким образом, вопрос об окончательном установлении вины или невиновности данного лица ещё не стоит.

Ранее в сети появилось видеообращение потерпевшего, а также его боевых товарищей, которые просили Орловский областной суд уделить повышенное внимание данному делу.

ИА «Орелград»