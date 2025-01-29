Проезд на трёхзначных маршрутках подорожает с 1 ферваля

29.1.2025 | 16:56 Новости, Транспорт

Такое решение принял Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Приказ подписала глава департамента Елена Жукова. Он вступает в силу со следующего месяца. Документ размещён на портале правовой информации.

Тариф на межмуниципальные перевозки за один километр вырастет с 2,5 рубля до 2,85 рубля.

Также вырастет тариф на перевозки багажа. В расчёте на одно место он составит:

  • при проезде на расстояние до 25 километров включительно — 19,21 рубля,
  • до 50 километров — 34,01 рубля,
  • до 75 километров — 44,51 рубля,
  • до 100 километров — 52,59 рубля,
  • далее — по 64,88 рубля за каждые следующие 100 километров.

Напомним, что повышение тарифов на проезд по межмуниципальным автобусным маршрутам анонсировал и губернатор Андрей Клычков. При этом пассажиры заметили, что стоимость некоторых таких поездок (через город Орёл) изменилась уже с 1 января, однако это было связано с ростом соответствующих тарифов на территории областного центра.

ИА «Орелград»


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