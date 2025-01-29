В Орле из аварийного общежития не хотят выезжать жильцы

Износ здания составляет 59%.

Речь идёт об Общежитии №2 Орловского реставрационно-строительного техникума (в переулке Циолковского, 6). Как сообщают «Вести-Орёл», сейчас из него уже съехали все студенты.

Однако на месте остаются 15 других жильцов — из числа сотрудников техникума. Некоторые из них пока выбирают между несколькими предложенными им вариантами дальнейшего жилья, а некоторые, например, комендант общежития Людмила Кузнецова, вообще заявляют, что не хотят переезжать.

«Нас переселяют на Раздольную. Койко-место я заслужила за 26 лет», – поделилась женщина.

Новым адресом должны стать комнаты в общежитии Орловского технологического техникума. Он находится в Северном районе, а сам техникум — в Заводском, так что дорога на работу и домой усложнится.

«Переселенцам» предлагаются места в комнатах различного размера (от 17 до 33 квадратных метров).

ИА «Орелград»