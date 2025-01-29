В Орле из аварийного общежития не хотят выезжать жильцы

29.1.2025 | 15:34 ЖКХ, Новости

Износ здания составляет 59%.

Фото: www.google.com

Речь идёт об Общежитии №2 Орловского реставрационно-строительного техникума (в переулке Циолковского, 6). Как сообщают «Вести-Орёл», сейчас из него уже съехали все студенты.

Однако на месте остаются 15 других жильцов — из числа сотрудников техникума. Некоторые из них пока выбирают между несколькими предложенными им вариантами дальнейшего жилья, а некоторые, например, комендант общежития Людмила Кузнецова, вообще заявляют, что не хотят переезжать.

«Нас переселяют на Раздольную. Койко-место я заслужила за 26 лет», – поделилась женщина.

Новым адресом должны стать комнаты в общежитии Орловского технологического техникума. Он находится в Северном районе, а сам техникум — в Заводском, так что дорога на работу и домой усложнится.

«Переселенцам» предлагаются места в комнатах различного размера (от 17 до 33 квадратных метров).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования