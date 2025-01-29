Собственнику орловской плотины не удалось уйти от обязанностей

29.1.2025 | 17:09 Закон и порядок, Новости

Областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

Фото: ИА “Орелград”

Изначально нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Предметом проверки стала плотина, построенная на реке Неручь (на территории Свердловского района).

Выяснилось, что собственник в положенные сроки не разработал декларацию безопасности сооружения, а также не представил её в уполномоченный орган. Прокуратура направила в суд иск, обязывающий устранить нарушения.

Заводской районный суд одобрил эти требования. Однако ответчик решил подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, облсуд оставил решение без изменений. Теперь оно вступило в силу.

ИА «Орелград»


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