Собственнику орловской плотины не удалось уйти от обязанностей

Областной суд оставил решение первой инстанции в силе.
Изначально нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Предметом проверки стала плотина, построенная на реке Неручь (на территории Свердловского района).
Выяснилось, что собственник в положенные сроки не разработал декларацию безопасности сооружения, а также не представил её в уполномоченный орган. Прокуратура направила в суд иск, обязывающий устранить нарушения.
Заводской районный суд одобрил эти требования. Однако ответчик решил подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, облсуд оставил решение без изменений. Теперь оно вступило в силу.
ИА «Орелград»