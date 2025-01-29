Прокуратура нашла деньги орловчанки в Казани

29.1.2025 | 14:17 Криминал, Новости

Жительница Орловской области стала жертвой мошенников.

Фото: ИА «Орелград»

У орловчанки из Свердловского района похитили 296 тысяч 700 рублей. Это произошло в марте минувшего года. Мошенники ввели её в заблуждение, убедив оформить кредит и перевести средства на посторонний счёт.

Как оказалось, собственницей соответствующей карты является жительница города Казань. В итоге районная прокуратура подала в суд иск о взыскании соответствующей суммы – как неосновательного обогащения.

Требование удовлетворили. Теперь женщине придётся вернуть все средства.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры» – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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